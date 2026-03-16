Con l’arrivo della primavera 2026, i sandali tornano a essere il focus del look quotidiano, portando i piedi delle celebrity alla ribalta. Dopo mesi di copertura, le scarpe aperte si fanno notare, e anche le star più note scelgono modelli che esaltano le gambe e i piedi. È il momento di mettere da parte stivaletti e scarpe chiuse per lasciar spazio a questa tendenza.

Con l’arrivo della primavera del 2026, i piedi usciranno dalla clausura invernale per diventare protagonisti assoluti del guardaroba primaverile. La routine di cura ispirata alle celebrity diventerà il primo gesto di benessere stagionale, trasformando la preparazione dei sandali in un rituale essenziale. L’attenzione si sposta dai talloni screpolati e dalla pelle secca verso una nuova filosofia di bellezza basata su detergere, esfoliare, nutrire e mantenere la freschezza. Prodotti specifici contenenti oli essenziali di menta e timo promettono di gestire la sudorazione e restituire morbidezza alla cute, preparandoci alle lunghe giornate all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primavera 2026: la routine piedi da celebrity per sandali

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