Presidenza della Provincia di Bergamo | Gafforelli si ricandida per il centrodestra

Giorgio Gafforelli, esponente di Forza Italia, si candida nuovamente alla presidenza della Provincia di Bergamo per il centrodestra. La decisione è stata presa nella mattinata di sabato 17 gennaio, confermando il suo ruolo di rappresentante del centrodestra nella competizione elettorale. La candidatura di Gafforelli rappresenta un passo importante nel panorama politico locale, con l’obiettivo di proseguire il lavoro già avviato sul territorio.

Il futuro della Provincia si decide in provincia, a Gorlago, nel vertice ospitato dalla Lega. Al terzo incontro di coalizione, come previsto, si è chiuso il cerchio attorno alla figura di Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano di Lombardia. L’esponente di Forza Italia sarà il candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo di tutto il centrodestra: questo è stato deciso nella mattinata di sabato 17 gennaio dai tre segretari politici Andrea Tremaglia (FdI), Fabrizio Sala (Lega) e Umberto Valois (Forza Italia), con l’obiettivo di superare l’attuale assetto di governo di Via Tasso, quelle larghe intese su cui si è fondata la presidenza di Pasquale Gandolfi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

