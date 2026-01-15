Montemesola Vito Punzi si ricandida a sindaco | Parlano i fatti non temo alleanze oscene

Vito Punzi si appresta a ricandidarsi come sindaco di Montemesola, confermando il suo impegno per il territorio. In vista delle prossime elezioni primaverili, il candidato sottolinea l’importanza dei risultati concreti e della trasparenza, lasciando alle spalle polemiche e alleanze poco chiare. La sua candidatura si inserisce nel percorso di continuità amministrativa, con l’obiettivo di lavorare per lo sviluppo e il benessere della comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Vito Antonio Punzi si prepara a tornare in campo e valuta la candidatura a sindaco di Montemesola nella prossima tornata elettorale di primavera. Ex primo cittadino dal 2010 al 2020, Punzi riapre il confronto politico locale dopo cinque anni di amministrazione guidata dal fratello Ignazio, eletto nel 2020 con la lista Insieme. La scelta di allora maturò anche sullo sfondo di un quadro normativo percepito come potenzialmente ostativo a una terza candidatura consecutiva dell'ex sindaco. Oggi, con un nuovo appuntamento alle urne, Punzi rilancia la propria disponibilità, presentandola come un ritorno dentro lo stesso perimetro politico-amministrativo.

