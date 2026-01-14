San Martino delle Scale nel weekend visite guidate e degustazioni di prodotti locali in abbazia

Durante l'ultimo weekend di gennaio, l'abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte per visite guidate e degustazioni di prodotti locali. La storica abbazia, la più grande ancora attiva in Italia, offre l'opportunità di scoprire la spiritualità benedettina, i suoi tesori artistici e le tradizioni gastronomiche del monastero. Un'occasione per conoscere un patrimonio culturale e culinario nel rispetto della sua autenticità.

L'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per l'ultimo weekend di gennaio, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del monastero. Visite il 24gennaio alle ore 16 (sabato) e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: San Martino delle scale: visite guidate all'abbazia medievale, degustazioni di birra e prodotti locali

Leggi anche: San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate in abbazia e degustazioni di birre artigianali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate in abbazia e degustazioni di birre artigianali; Cosa fare nel weekend a Palermo e non solo: tra laboratori, concerti e (tanti) spettacoli; Palermo Weekend: cosa fare sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026; San Martino delle Scale nel weekend visite guidate in abbazia e degustazioni di birre artigianali.

L’Abbazia di San Martino delle Scale si racconta con un nuovo weekend di visite guidate, sabato 10 e domenica 11 gennaio. Leggi e prenota. facebook