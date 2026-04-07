Il ristorante Samy’s Curry, situato a Singapore, è stato aperto circa cinquant’anni fa e si distingue per aver conservato le ricette tradizionali della cucina sud-indiana. L’attività si trova in un contesto urbano molto frequentato e offre piatti preparati con ingredienti autentici, presentati spesso in foglie di banana. La sua presenza rappresenta una delle più longeve nel panorama gastronomico locale dedicato ai sapori indiani.

Il ristorante Samy’s Curry di Singapore rappresenta uno dei pilastri più antichi e autentici della cucina sud-indiana nella città-stato, mantenendo vive tradizioni culinarie da quasi cinquant’anni. L’esperienza gastronomica in questo locale si distingue per l’uso di foglie di banana come piatti, un dettaglio che sottolinea il legame profondo con le radici culturali. Il menù è celebre per piatti iconici, tra cui spiccano il curry di testa di pesce, il pollo Masala e il biryani servito senza limiti di quantità. Dalle radici dei mercanti al successo di Dempsey Road. La genesi del locale risale agli anni 60, periodo in cui Singapore aveva appena ottenuto l’indipendenza dal dominio britannico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samy’s Curry: 50 anni di sapori indiani tra foglie di banana e storia

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