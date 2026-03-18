A Villorba, nel cuore del Montello, si è diffusa la notizia della scomparsa di Giuliana Amadio, che aveva 83 anni. La sua morte rappresenta la fine di un lungo percorso legato a un ristorante frequentato da decenni, lasciando un vuoto tra clienti e amici che la conoscevano bene. La notizia ha subito raggiunto la comunità locale, suscitando sentimenti di tristezza e commozione.

La notizia che ha scosso il cuore del Montello arriva da Villorba, dove la scomparsa di Giuliana Amadio ha lasciato un vuoto difficile da colmare per tutti coloro che hanno frequentato il ristorante da decenni. A 83 anni, la donna ha chiuso definitivamente i suoi occhi, raggiungendo così il marito Giustino Golfetto tre anni dopo la sua morte. Il funerale è fissato per domani, martedì 17 marzo, alle ore 11 nella chiesa di Fontane a Villorba, suo paese d’origine. Non si tratta solo della perdita di una persona, ma della fine di un’era storica per la ristorazione locale, iniziata nel settembre del 1971 con l’apertura del Cinque camini da Amadio. Questo locale, situato lungo via Annibale Carretta a Nervesa della Battaglia, era diventato un punto di riferimento inconfondibile cercava autenticità culinaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giuliana Amadio: 50 anni di storia svaniscono a 83 anni

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