Samsung prepara il Galaxy S27 Pro | top di gamma senza S Pen

Samsung si appresta a lanciare un nuovo modello della serie Galaxy S, il Galaxy S27 Pro, senza l'integrazione della S Pen. Il dispositivo è in fase di preparazione e rappresenta un aggiornamento rispetto alle versioni precedenti. Non sono state ancora annunciate date ufficiali o dettagli tecnici, ma l'azienda sta lavorando alla sua presentazione. La gamma Galaxy S continua a essere al centro delle attenzioni nel settore degli smartphone di fascia alta.

Samsung sembra pronta a rinnovare la sua gamma Galaxy S con l’introduzione di un modello completamente nuovo: il Galaxy S27 Pro. Dopo i rumor iniziali sul Galaxy S26, che ipotizzavano un cambiamento di nomenclatura del modello base in Pro, l’azienda ha mantenuto una strategia più tradizionale per la serie S26. Ora, però, le ultime indiscrezioni riportate da ETNews aprono le porte a un quarto modello nella lineup Galaxy S27. Il nuovo Pro dovrebbe condividere con l’Ultra caratteristiche di alto livello come fotocamere, display e chip, ma senza la S Pen. Questa scelta consentirebbe a Samsung di proporre un design più ergonomico grazie a un display più stretto, migliorando la maneggevolezza dello smartphone senza rinunciare alle prestazioni elevate della serie Ultra. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Samsung prepara il Galaxy S27 Pro: top di gamma senza S Pen Galaxy S26 Ultra pro e contro dopo i test: pregi e difetti del top di gamma SamsungDopo aver testato a lungo il top di gamma Samsung posso fornire le prime conclusioni su Galaxy S26 Ultra, che ho provato come telefono principale... Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: potenza top di gamma in formato più compattoScopri Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26+: design compatto, fotocamera da 50MP, AI avanzata, prestazioni top e prezzi aggiornati in Italia. Temi più discussi: Ciclone Samsung: in arrivo l’inedito Galaxy S27 Pro e lo Z Wide Fold, spinti da profitti record da 30 miliardi; Samsung prepara il rilascio di One UI 8.5 per la serie Samsung Galaxy S25: arriverà tra poche settimane; Infinix Note 60 Pro si prepara al lancio con display posteriore LED; Motorola prepara Edge 70 Pro, Pro+ e Lite, cosa aspettarsi. Samsung torna a pensare al Pro: Galaxy S27 Pro potrebbe essere il top idealeUno dei rumor della prima ora della serie Galaxy S26 riguardava la possibilità che Samsung adottasse un cambio di nomenclatura importante per il Galaxy S26 base, trasformandolo in un Galaxy S26 Pro. Q ... hdblog.it Galaxy La serie S27 cresce: Galaxy S27 Pro trapela con l'hardware di Galaxy S27 Ultra ma senza S PenSamsung starebbe preparando un quarto membro della serie Galaxy S27. Si dice che il nuovo Galaxy S27 Pro si collocherà tra il Galaxy S27 Plus e il Galaxy S27 Ultra. Con quattro nuovi smartphone Galaxy ... notebookcheck.it https://www.hdblog.it/smartphone/articoli/n653351/samsung-galaxy-s27-ultra-ram-lpddr6-snapdragon-pro/ - facebook.com facebook Galaxy S27 Ultra sarà tra i primi con RAM LPDDR 6 e Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro x.com