Dopo aver utilizzato a lungo il Galaxy S26 Ultra come telefono principale, si possono evidenziare i principali aspetti positivi e negativi del dispositivo. Durante i test sono state valutate le prestazioni, la qualità della fotocamera, la velocità di ricarica e le funzioni avanzate. Il confronto tra i vari aspetti permette di capire meglio le caratteristiche di questo modello di fascia alta di Samsung.

Dopo aver testato a lungo il top di gamma Samsung posso fornire le prime conclusioni su Galaxy S26 Ultra, che ho provato come telefono principale testando prestazioni, fotocamera, ricarica e funzioni avanzate. In questo articolo riassumo i pro e contro che ho riscontrato durante l’uso reale, senza test da laboratorio ma con un utilizzo quotidiano tra foto, video, social, navigazione e multitasking. Qui sotto trovi anche il video con tutte le considerazioni dopo diversi giorni di prova. Come personalizzare al massimo il tuo Galaxy S26 Ultra: 71 funzioni e trucchi imperdibili (con Video). Galaxy S26 Ultra pro e contro. Lo sto testando ormai da... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy S26 Ultra pro e contro dopo i test: pregi e difetti del top di gamma Samsung

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