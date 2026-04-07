La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania ha deciso di non deliberare sulla richiesta di acquisizione delle quote societarie di Irpiniambiente da parte del comune di Salza Irpina. La decisione si riferisce a un'operazione avviata dal municipio, che non ha ricevuto il via libera dall'ente di controllo. La vicenda riguarda quindi una procedura di acquisizione di partecipazioni societarie.

Tempo di lettura: 2 minuti La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania esprime il « non luogo a deliberare » rispetto all’operazione avviata dal comune di Salza Irpina di acquisizione delle quote societarie di Irpiniambiente. «La pronuncia della Magistratura contabile – dichiara il Sindaco Luigi Cella – rappresenta una preziosa bussola tecnica. Il “non luogo a deliberare” conferma che la scelta di procedere per gradi intrapresa dall’amministrazione di Salza Irpina è stata una misura di prudenza necessaria per l’intero sistema territoriale. Non abbiamo inteso rallentare il processo, ma assicurarci che il subentro avvenga su basi finanziarie certe, nell’interesse dei cittadini e della stabilità dei bilanci comunali». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Irpiniambiente, stop tecnico della Corte dei Conti per Salza Irpina

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