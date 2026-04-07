Martedì 7 aprile, il leader della Lega è stato visto passeggiare per il centro di Olbia insieme alla compagna. La giornata è trascorsa tra momenti di relax e incontri pubblici, mentre si trovava in Sardegna per un tour politico. La presenza del politico nella città è stata documentata da diverse fotografie scattate durante la giornata. Nessun evento ufficiale è stato comunicato riguardo alla visita.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha trascorso la giornata di martedì 7 aprile tra le vie del centro di Olbia, accompagnato dalla compagna Francesca Verdini. La visita si è conclusa con il rientro del ministro attraverso lo scalo aeroportuale Costa Smeralda. L’incontro con i cittadini è avvenuto in un contesto rilassato, mentre il e la sua partner camminavano per il cuore della città. Questo momento di informalità ha catturato l’attenzione di passanti e residenti locali. Tra impegni istituzionali e tappe di relax in Sardegna. La permanenza a Olbia rappresenta l’ultimo atto di un viaggio nell’isola iniziato in occasione delle festività pasquali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini tra relax e politica a Olbia: tour in Sardegna con Verdini

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