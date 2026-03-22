Clima rovente a Pontida. Durante i funerali di Umberto Bossi nel luogo simbolo per la Lega si sono verificati alcuni momenti di tensione in concomitanza con l’arrivo di Matteo Salvini. Vestito con una camicia verde — richiamo storico al movimento —, il leader del Carroccio si è intrattenuto con i presenti insieme alla compagna Francesca Verdini. Ma dopo qualche minuto è scattata la contestazione. Tra la folla, infatti, si è levata la protesta. Un uomo ha iniziato ad urlare contro il ministro dei Trasporti: "Ridacci la Lega Salvini! Ridacci la Lega!". Salvini ha deciso di lasciare correre, continuando il suo percorso senza fermarsi. Diversamente, Francesca Verdini si è avvicinata alla persona che ha contestato e si è rivolta nei suoi confronti: "Sei a un funerale cafone!". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francesca Verdini al contestatore di Salvini: "Cafone, sei a un funerale"

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