Funerali Bossi contestato Salvini | ‘Ridacci la Lega’ la compagna Verdini sbotta tra urla e tensioni

“Ridacci la Lega”: Salvini contestato davanti all’abbazia. Doveva essere il giorno del raccoglimento, si è trasformato anche in un momento di forte tensione politica. Ai funerali di Umberto Bossi, a Pontida, Matteo Salvini è stato duramente contestato da una parte della base leghista. All’arrivo del leader del Carroccio sul sagrato dell’abbazia di San Giacomo, tra le bandiere storiche e i cori per il Senatur, si sono alzate urla nette: “Salvini, ridacci la Lega”, “Vergogna”, “Molla la camicia verde”. Segnali evidenti di una frattura mai completamente ricucita tra la Lega delle origini e quella attuale. La reazione di Francesca Verdini: “Cafone, vattene”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Cori e imbarazzo. A Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi, il feretro è uscito dalla chiesa tra slogan intonati da una parte della folla, compreso "Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore", "Secessione", "Roma ladrona, la Lega non perdona". I facebook

Meloni arriva a Pontida per i funerali di Umberto Bossi x.com