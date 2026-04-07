Salva la vista | l’appello di Avitabile contro la cecità invisibile

In occasione della Giornata mondiale della salute, Teresio Avitabile, presidente della Società italiana di scienze oftalmologiche, ha rivolto un appello rivolto a sensibilizzare sull'importanza di proteggere la vista. La sua richiesta si focalizza sulla prevenzione e sulla cura delle patologie oculari, con l’obiettivo di contrastare quella che definisce una “cecità invisibile”. La comunicazione mira a coinvolgere l’opinione pubblica e le istituzioni su questi temi.

Teresio Avitabile, presidente della Società italiana di scienze oftalmologiche (Siso), ha lanciato un appello per la tutela della vista in occasione della Giornata mondiale della salute. L’esperto, che coordina anche la Clinica Oculistica dell’università di Catania, sottolinea l’importanza di screening regolari per prevenire danni irreversibili. L’urgenza dei controlli periodici deriva dalla natura stessa dell’occhio, descritto dal professore come un’estensione del cervello. In ambito neurologico, ogni ritardo nella diagnosi o nel trattamento può trasformarsi in una perdita permanente delle funzioni visive. L’invito a non attendere la comparsa di sintomi specifici è rivolto a categorie particolarmente vulnerabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salva la vista: l’appello di Avitabile contro la cecità invisibile Referendum sulla giustizia, “No al salva casta”: l’appello dei 5 Stelle contro la riformaPer il Movimento 5 Stelle, quello sulla giustizia è già diventato il referendum “salva casta”. Screening neonatale salva bimba di 20 giorni dalla cecità, a Bari esperti da tutto il mondo Intercettare una ‘condanna’ scritta nel Dna e intervenire precocissimamente per salvaguardare la salute. Temi più discussi: Bari, neonata rischia la cecità: la scoperta che le salva la vista per sempre; Diagnosi a 20 giorni salva la vista a una neonata: svolta mondiale dallo screening genomico in Puglia; Diagnosi precoce del genoma all'ospedale Di Venere: bimba di 20 giorni salvata dalla cecità; Le trovano una malattia rara a 20 giorni dalla nascita, salvata la vista di una neonata: Senza screening sarebbe diventata cieca. Salvata la vista a un paziente: sinergia tra ospedali di Licata e SciaccaUn intervento rapido, coordinato e altamente specialistico ha permesso di salvare non solo la vista, ma anche la vita di un paziente ventenne colpito da una grave infezione orbitale. Nei giorni scorsi ... licatanet.it Le trovano una malattia rara a 20 giorni dalla nascita, salvata la vista di una neonata: «Senza screening sarebbe diventata cieca»I medici dell'ospedale Di Venere, a Bari: «In Puglia esiste una particolare incidenza di questa patologia» L'articolo Le trovano una malattia rara a 20 giorni dalla nascita, salvata la vista di una ne ... msn.com Ad ogni piatto la giusta cipolla. Salva la foto - facebook.com facebook #Pagelle #NapoliMilan, i voti del @CorSport: @PavlovicS_31 salva, @YFofana19_ troppo molle - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pavlovic #Fofana x.com