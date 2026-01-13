Referendum sulla giustizia No al salva casta | l’appello dei 5 Stelle contro la riforma

Il Movimento 5 Stelle invita gli elettori a partecipare al referendum sulla riforma della giustizia, definendolo un’eventuale “salva casta”. La consultazione, prevista per il 22 e 23 marzo, rappresenta un momento di confronto importante sulla revisione costituzionale della magistratura. La decisione dei cittadini influenzerà il futuro del sistema giudiziario e la sua autonomia, contribuendo a definire il percorso politico e istituzionale del paese.

Per il Movimento 5 Stelle, quello sulla giustizia è già diventato il referendum “salva casta”. Proprio da qui parte lo slogan della campagna promossa dal M5s in vista dell’ appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo, quando i cittadini saranno chiamati a votare per confermare o meno la riforma costituzionale della magistratura. “No al Referendum salva casta”, è lo slogan dei pentastellati. Ieri, in una riunione, il presidente Giuseppe Conte ha fatto il punto con il direttivo di Camera e Senato e con i parlamentari delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali più coinvolti sul tema. La campagna ‘capillare’ prevede azioni ed eventi su tutto il territorio nazionale con il contributo anche dello stesso Conte, di Giuseppe Antoci, Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho, e con attività sui profili social del Movimento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

