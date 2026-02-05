Spagna limita accesso ai social per minori di 18 anni | nuovo obiettivo protezione della salute mentale

Madrid ha deciso di bloccare l’accesso ai social per i minori di 16 anni. La nuova regola mira a proteggere la salute mentale dei giovani, che spesso trascorrono troppo tempo davanti agli schermi. Da ora in poi, i ragazzi sotto questa età non potranno più usare Facebook, Instagram e altri social network senza il consenso dei genitori. La misura è già stata annunciata dal governo spagnolo, che vuole ridurre i rischi legati all’uso eccessivo dei social tra i più giovani.

**Madrid annuncia una nuova regola severa: i minori di età inferiore ai 16 anni non potranno più accedere ai social network. La Spagna, con un provvedimento in linea con l'evoluzione della regolamentazione europea, introduce un limite al consumo di contenuti digitali per i giovani, con conseguenze significative per i grandi gruppi tecnologici.** Il governo spagnolo, guidato dal premier Pedro Sánchez, ha annunciato l'adozione di un sistema di controllo rigoroso dell'età per accedere alle principali reti social, con un limite imposto ai minori di 16 anni. La decisione, presentata a Madrid il 4 febbraio 2026, si inserisce in un processo di riforma dell'economia digitale che mira a ridurre l'influenza delle grandi tecnologie nei confronti dei più giovani, ma anche a rafforzare la responsabilità legale delle aziende nel rispetto delle norme.

