Più medici e sportelli Il nuovo hub della salute

La Casa di Comunità di Lentate amplia i servizi e raddoppia gli spazi. Dopo due anni dall’apertura, il centro punta a diventare un punto di riferimento per i residenti di diversi paesi vicini. Ora ci sono più medici e sportelli, e gli ambienti sono stati rinnovati per accogliere meglio chi cerca assistenza.

A poco più di due anni dalla sua apertura, la Casa di Comunità di Lentate sta diventando sempre più un punto di riferimento per i cittadini di Lentate, Barlassina, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto e ora aumenta i suoi servizi in spazi ampliati e rinnovati all'interno della palazzina di via Garibaldi 37. Grazie agli interventi di ristrutturazione finanziati dal Pnrr, da dicembre è infatti accessibile anche il primo piano della struttura, che si aggiunge al piano terra già attivo, rafforzando l'offerta di servizi a favore della comunità. Ieri mattina la presentazione delle novità per cittadini e amministratori, alla presenza del direttore generale di Asst Brianza, Carlo Alberto Tersalvi, del direttore sociosanitario Antonino Zagari, del direttore di Distretto Roberta Brenna e della coordinatrice Erica Alberio.

