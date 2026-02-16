Prevenzione è Salute | il 19 febbraio screening gratuiti in Piazza Dante

Il 19 febbraio, in Piazza Dante a Napoli, si svolge l’evento “Prevenzione è Salute”, che offre screening gratuiti per individuare rischi cardiovascolari e problemi metabolici. La giornata, che si svolge dalle 9:00 alle 18:00, prevede anche incontri informativi per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione. Durante l’evento, medici e specialisti visiteranno i cittadini, aiutandoli a conoscere meglio il proprio stato di salute.

Giovedì 19 febbraio, dalle 9:00 alle 18:00, in Piazza Dante a Napoli, arriverà “ Prevenzione è Salute ”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico, cardio-renale-metabolico e di salute femminile, con screening ed educazione alla salute. Nel 2026 la tappa campana, a cui sono state invitate le istituzioni, è la quarta delle 19 previste nei principali capoluoghi di regione. L’obiettivo è quello di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, favorendo informazione, consapevolezza e accesso a controlli gratuiti. Nel corso della giornata saranno allestiti stand informativi e ambulatori mobili, dove i cittadini potranno accedere ad attività di sensibilizzazione, misurazioni cliniche di base e consulenze specialistiche, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e favorire la diagnosi precoce.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il 3 febbraio, in piazza Verdi a Palermo, si svolgerà la campagna “Prevenzione è Salute”.

