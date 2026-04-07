Il Salone Margherita torna sul mercato, con Bankitalia che ha richiesto un minimo di cinque milioni di euro per la vendita. L’istituto di credito intende cedere alcuni immobili di pregio, tra cui il teatro noto per il suo passato legato allo spettacolo del «Bagaglino». Sul mercato sono anche le altre sedi di proprietà, che rappresentano una parte consistente del patrimonio immobiliare gestito dall’ente.

C’è un punto a Roma in cui finanza e varietà si incontrano. È in via Due Macelli, a due passi da piazza di Spagna, dove ha sede il Salone Margherita, la cui proprietà appartiene a Banca d’Italia. Lustrini e grisaglie, balletti e messe cantate come ironicamente venivano definite le assemblee dell’istituto di emissione. A officiare il rito era il governatore, che un tempo non rilasciava interviste e non parlava che in rarissime occasioni ufficiali. Ora Banca d’Italia riproverà a venderlo insieme a cinque ex filiali: Asti, Enna, Imperia, Novara, Varese. Base d’asta complessiva: 12,25 milioni. Cinque solo per il Salone Margherita. Le manifestazioni d’interesse entro aprile. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salone Margherita di nuovo in vendita. Bankitalia chiede almeno 5 milioni

Corriere dello Sport – l’Inter chiede almeno 70 milioni2026-03-25 09:31:00 Il Corriere: MILANO – Caso o rebus? Di sicuro, sopra la testa di Thuram c’è un punto interrogativo grosso così.

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Temi più discussi: Banca d'Italia rilancia la vendita delle ex filiali e del Salone Margherita per finanziare il Museo della Moneta; Pingitore, memoria e spettacolo: una vita in scena, una città che resiste; Bankitalia accelera il piano dismissioni. Sul mercato 24 immobili per 31 milioni; Una vita da Pingitore: omaggio al Maestro del Bagaglino alla Camera.

Banca d’Italia rilancia la vendita delle ex filiali e del Salone Margherita per finanziare il Museo della MonetaCon una base d’asta complessiva di 17,5 milioni viene riproposta la dismissione di cinque sedi locali dell’istituto guidato da Fabio Panetta. In vendita anche lo storico teatro nel centro di Roma ... corriere.it

Salone Margherita a un passo dalla vendita. Banca d'Italia chiede cinque milioni di euroLo storico teatro in pieno centro è tornato nelle disponibilità dell'istituto sei anni fa. Entro il 28 aprile attese le manifestazioni d'interesse per rilevarlo ... romatoday.it

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Il Maestro PIPPO FRANCO presentato in TV da Emanuela Petroni . Dopo il grande evento del Salone Margherita di mesi fa ora EVENTO STORICO alla CAMERA dei DEPUTATI grazie al regista e produttore Mirko Alivernini di cui riportiamo le parole: "Il cuor - facebook.com facebook