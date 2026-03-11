Il Napoli sta valutando l'acquisto di Tiago Gabriel, difensore portoghese del Lecce, secondo quanto riferito da Schira. Corvino, dirigente del club pugliese, avrebbe fissato la richiesta minima di 30 milioni di euro per il trasferimento. Il club partenopeo tiene sotto osservazione il giovane centrale, che potrebbe diventare un obiettivo di mercato nelle prossime settimane.

Il Napoli guarda al futuro della difesa e monitora con attenzione Tiago Gabriel, giovane centrale portoghese del Lecce. A rivelarlo è il giornalista Nicolò Schira, intervenuto su YouTube per fare il punto sulle strategie di mercato dei club italiani. Secondo quanto raccontato da Nicolò Schira nel suo intervento su YouTube, il difensore classe 2004 sta attirando l'interesse di diverse big, ma il Napoli sarebbe il club che lo ha seguito con maggiore continuità negli ultimi mesi. «Tiago Gabriel è uno dei profili più interessanti» Schira ha spiegato così la crescita del giovane difensore del Lecce: «Vi voglio parlare di Tiago Gabriel, difensore che sta facendo molto bene, emergente, molto interessante.

© Napolipiu.com - Napoli, Schira: «Gli azzurri seguono Tiago Gabriel. Corvino chiede almeno 30 milioni»

