visite senologiche gratuite per le under 45

A San Benedetto Val di Sambro si sono svolte visite senologiche gratuite dedicate alle donne under 45. L’iniziativa, che si è tenuta ieri, ha coinvolto operatori sanitari e cittadini, puntando a promuovere la prevenzione e a facilitare l’accesso ai controlli. L’evento ha visto la partecipazione di molte donne che hanno deciso di approfittare di questa opportunità.

C'è un territorio che non aspetta, che non delega, che si attiva. È quello di San Benedetto Val di Sambro, dove ieri la prevenzione è diventata un gesto concreto, tangibile, vicino alle persone. Per un'intera giornata, grazie all'impegno della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, della Polisportiva Tre Valli e della Ripoli Trail, sono state effettuate visite senologiche gratuite rivolte alle donne sotto i 45 anni. Un'iniziativa nata dal basso, costruita con determinazione e resa possibile dalla generosità della comunità e dal sostegno delle imprese locali. Un'iniziativa nata da lontano grazie al prof Francesco Rivelli, storico presidente emerito della LILT, che si è affezionato al nostro Appennino e che negli anni ha visitato centinaia di giovani donne del territorio.