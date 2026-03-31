Ponte di Pasqua Salerno apre musei e siti culturali | Castello Arechi e Giardino della Minerva protagonisti

Durante il ponte di Pasqua, a Salerno sono aperti musei e siti storici, tra cui il Castello Arechi e il Giardino della Minerva. La città ha deciso di mettere in mostra alcune delle sue principali attrazioni culturali, offrendo ai visitatori l’opportunità di visitare questi luoghi tradizionalmente chiusi o con orari ridotti. La riapertura riguarda anche altri punti di interesse legati alla storia locale.

Salerno si prepara al ponte di Pasqua puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. In vista delle festività, sono previste aperture straordinarie di musei, parchi archeologici e luoghi simbolo della città e della provincia. La Provincia di Salerno ha disposto aperture straordinarie per domenica di Pasqua e lunedì in Albis. In particolare, saranno visitabili la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula, aperti dalle 9:00 alle 14:00. Il Castello Arechi, uno dei luoghi più suggestivi affacciati sul golfo, sarà invece aperto dalle 9:00 alle 17:00. Resta temporaneamente chiuso al pubblico il Museo Archeologico Provinciale di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ponte di Pasqua, Salerno apre musei e siti culturali: Castello Arechi e Giardino della Minerva protagonisti Articoli correlati Festa delle donne: ingresso gratuito al Castello Arechi e ai Musei ProvincialiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump "Con questo piccolo gesto vogliamo celebrare la giornata internazionale... Leggi anche: Roma apre i suoi musei ai cittadini: ingresso gratuito ai musei e siti comunali per i residenti Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Torna il Sicilia Express: il treno che accorcia le distanze per le vacanze di Pasqua; Sicilia Express di Pasqua, scatta la vendita dei biglietti: Messina nodo di passaggio del Torino–Sicilia; Sagra della schiacciata di Pasqua e del carciofo fritto a San Miniato; Calendario di aprile 2026: tutte le date, festività e ponti del mese. Ponte di Pasqua, Salerno apre i suoi tesori culturali, il Castello Arechi e la MinervaStampa Salerno si prepara al primo esame turistico di Primavera con il ponte per le festività pasquali. E lo fa anche – come riporta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola grazie a una serie di ap ... salernonotizie.it Torna il Sicilia Express nel ponte di Pasqua! Da Torino a Palermo e Siracusa: orari, fermate e biglietti - facebook.com facebook Vacanze di Pasqua e ponti di primavera: il calendario scolastico 2026 tra pause e opportunità x.com