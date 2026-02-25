Perugia record di presenze a Palazzo della Penna Visitatori in crescita e cartellone espositivo sempre più ricco

Il 2025 ha fatto registrare un +88,5% di accessi al museo di via Podiani. Particolarmente apprezzate le mostre nazionali e internazionali e i 210 eventi ospitati nel salone Apollo Il 2025 di palazzo della Penna a Perugia si è chiuso con numeri decisamente al di sopra delle aspettative. Il numero di accessi complessivi al museo hanno fatto registrare un +88,5% rispetto al 2024, numeri incoraggianti che fanno ben sperare anche per l'anno appena iniziato. Per quanto riguarda i biglietti, i tagliandi interi sono saliti del 42,5%, i ridotti A (per gruppi e convenzioni)del 30,2%, mentre la categoria ridotti B, che include principalmente scolaresche e under 25, ha visto un vero boom, con un +410%. Merito, certamente, dei tanti eventi organizzati nel corso dell'anno nelle sale espositive di via Podiani e del ricco cartellone espositivo. Sono state undici le mostre organizzate nel 2025, di cui quattro grandi esposizioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

