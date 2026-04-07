Negli ultimi giorni è stato condiviso un video in cui il campione di salto in alto torna nel paese d'origine, Offagna, nelle Marche. Nel filmato si vede Tamberi che abbraccia una signora, Emma, che lo conosce fin da quando era bambino. Il video ha suscitato emozioni tra chi ha visto l'incontro, diventando rapidamente virale sui social network.

Un video condiviso nelle ultime ore da Gianmarco Tamberi ha emozionato i fan: nel filmato il campione di salto in alto torna a Offagna, il paese marchigiano dove è cresciuto, e incontra Emma, una signora che lo conosce fin da ragazzo. Un incontro fatto di poche parole e un abbraccio sincero, che nel giro di breve tempo ha conquistato il web. Come abbiamo detto, il filmato è stato pubblicato nelle ultime ore, ma molto probabilmente risale a qualche anno fa. Il breve scambio tra i due è tanto spontaneo quanto significativo. Tamberi si avvicina con un sorriso alla signora, che è seduta all’aperto, di sera, e prova a farsi riconoscere senza rivelare subito la propria identità: “ Emma, vediamo se capisci chi sono. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Sai chi sono?” Tamberi abbraccia una nonna che lo conosce sin da piccolo: il video conquista il web

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