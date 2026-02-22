io mamma di una bimba trapiantata sconvolta per il piccolo domenico ma basta cattiverie da chi non conosce questo mondo

Una madre afferma che le cattiverie provenienti da chi ignora il mondo dei trapianti feriscono profondamente. La donna si rivolge a chi diffonde voci negative, sottolineando quanto sia delicato e complesso il processo di donazione. La sua esperienza con la piccola Domenico, che ha ricevuto un trapianto, la spinge a chiedere rispetto e comprensione. La madre invita a riflettere sul valore di questa scelta, lontano da commenti inutili e superficialità.

Firenze, 21 febbraio 2026 - Un invito al silenzio, a “evitare la caciara”. A essere consapevoli dell’importanza e complessità del mondo della donazione di organi. Lo ha lanciato, anche attraverso i social, Lara Redditi, di Venturina Terme (Livorno), mamma di una bimba trapiantata nel 2013. Una richiesta che la donna ha sentito il dovere di fare a seguito dei tanti commenti, a volte fuori dalle righe e fuori contesto, scatenati sui social dalla tragedia del piccolo Domenico. "Siamo molto provati”. «Siamo tutti molto provati da quanto accaduto – dice la signora Redditi -. Le parole della madre di Domenico, che invita alla donazione, sono state meravigliose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una Fondazione a suo nome"Il bambino di nome Domenico è morto dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni.

