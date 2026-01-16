Ladispoli 73a Sagra del Carciofo Romanesco | il Comune invita le attività commerciali locali

Il Comune di Ladispoli invita le attività commerciali locali a partecipare alla 73a Sagra del Carciofo Romanesco, evento annuale che valorizza le tradizioni e il patrimonio gastronomico della città. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive, rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra il territorio e le imprese del settore. La partecipazione è aperta a tutte le realtà commerciali interessate a contribuire alla promozione del prodotto simbolo di Ladispoli.

Ladispoli, 16 gennaio 2026 – L' Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Ladispoli ha diramato il consueto invito rivolto a tutte le attività commerciali della città per partecipare all' evento annuale principale della città. Dopo aver dichiarato le date della 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, è la volta dell' avviso per richiedere l'assegnazione di uno spazio espositivo destinato alla promozione della propria attività commerciale alla kermesse gastronomica che richiama migliaia di visitatori da tutta Italia. Le attività potranno presentare la domanda ed avere questi spazi su Viale Italia, collegamento naturale tra la stazione e Piazza Rossellini, che durante la sagra si trasforma in un grande corridoio di visibilità.

