Metal detector a scuola Il parere della dirigente scolastica dei Licei Giovanni da San Giovanni

La direttrice dei Licei di Arezzo ha preso posizione sull’uso dei metal detector a scuola. Spiega che si tratta di una misura che potrebbe aiutare a prevenire incidenti o comportamenti pericolosi, ma bisogna valutare bene come e quando applicarla. La scuola resta aperta al confronto, anche se per ora non ci sono decisioni definitive. La vicenda di La Spezia ha riacceso il dibattito e ora molte scuole italiane si interrogano su come garantire sicurezza senza rinunciare all’ambiente formativo.

Arezzo, 02 febbraio 2026 – L'ipotesi dell'utilizzo dei metal detector negli istituti scolastici entra ufficialmente nel dibattito nazionale dopo i fatti avvenuti a La Spezia, riaccendendo il confronto su sicurezza, prevenzione e ruolo educativo della scuola. Nei giorni scorsi una circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Interno ha infatti introdotto la possibilità di ricorrere, in casi specifici, a controlli con dispositivi mobili all'interno delle scuole. Il documento ministeriale chiarisce fin da subito che non si tratta di un obbligo generalizzato né di una misura strutturale destinata a diventare prassi ordinaria.

