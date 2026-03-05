Pescara-Bari senza tifosi pugliesi sugli spalti Disposto dal Prefetto il divieto

Nel match tra Pescara e Bari, i tifosi pugliesi non saranno presenti sugli spalti. Il Prefetto ha disposto il divieto di accesso per i supporters residenti in Puglia, impedendo loro di assistere alla partita. La decisione riguarda esclusivamente i sostenitori ospiti provenienti dalla regione. La partita si svolgerà senza la presenza dei tifosi provenienti da Bari.

Lo scontro diretto tra Pescara e Bari non avrà sugli spalti una componente importante, ovvero la tifoseria ospite almeno in riferimento ai supporters residenti in Puglia. La delicatissima partita di serie B Pescara-Bari, in programma in data 8 marzo con calcio di inizio alle ore 19:30 allo stadio Adriatico-Cornacchia, infatti è stata oggetto di una misura restrittiva nei confronti della tifoseria biancorossa, motivata dalla forte e storica rivalità con i padroni di casa e ai pregressi episodi, anche pesanti, di cronaca. Il Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha così disposto in data odierna - 5 marzo 2026 - il divieto di vendita dei tagliandi di accesso al match ai residenti nella regione Puglia per la partita valevole per la 29^ giornata del campionato di serie B 20252026. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: San Siro ancora “sold out“. Quattromila tifosi partenopei sugli spalti. Divieto solo per i residenti in Campania

Fumogeni gettati sugli spalti: Daspo per due tifosi dell’Union BresciaBrescia, 3 febbraio 2026 – Il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso due Daspo della durata di due anni nei confronti di un 30enne della...

Una selezione di notizie su Pescara Bari senza tifosi pugliesi....

Temi più discussi: Pescara-Palermo: info settore ospiti; Marzo cruciale per il sogno salvezza del Pescara: date e orari delle partite in programma; Guida alla 27ª giornata di Serie B: occhio a Samp-Bari. Il Palermo va a Pescara; Serie B, il Frosinone rimonta due gol al Pescara. Palermo rilanciato. Tensioni a Carrara con il designatore Rocchi contestato.

Bari, i tifosi accendono la protesta contro De Laurentiis: lunedì stadio deserto per il PescaraUna protesta rumorosa, che avrà il via al mattino di lunedì con un raduno in piazza Prefettura alle 11 per manifestare contro la multiproprietà nel calcio. «È una questione di credibilità - spiega il ... bari.repubblica.it

Bari, prosegue la contestazione dei tifosi: Curva Nord vuota contro il PescaraDopo aver annunciato per lunedì 8 una protesta contro le multiproprietà e la famiglia De Laurentiis, la tifoseria organizzata del Bari ha annunciato con un nuovo comunicato che non sarà presente in ... tuttomercatoweb.com

Maggiore regala tre punti al Bari, pari Pescara e Samp, Mantova ko. Lo Spezia è penultimo x.com

Verso l'estate: la dorsale Adriatica. Nuovi collegamenti e grandi mancanze: dai voli per Bari da Trapani, da Venezia a Palermo e per Rimini da Catania al vuoto da Palermo verso Ancona e Pescara. E' Venezia lo scalo Adriatico più gettonato con una trentina - facebook.com facebook