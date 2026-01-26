Il giudice ha imposto il divieto di pubblicazione di un video di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, segnando un importante passo nel caso legale in corso. Questa decisione rappresenta un primo intervento nel contenzioso tra le parti, sollevando interrogativi sulle possibili evoluzioni future della vicenda. La questione rimane aperta, con attenzione rivolta agli sviluppi che potranno influenzare il panorama mediatico e legale.

Scoppia il caso Fabrizio Corona vs Alfonso Signorini: il giudice vieta la pubblicazione del video di Falsissimo. Ecco cosa succede ora. Fermato in extremis. Il video-bomba di Fabrizio Corona su Signorini è stato bloccato dal giudice. Il 26 gennaio doveva esplodere una nuova puntata di Falsissimo, ma qualcosa è andato storto. Alle prime luci dell’alba, il giudice Roberto Gentile ha fermato tutto: quel video su Signorini non può andare online. YouTube? Off-limits. Non solo. Il tribunale ha ordinato la rimozione dei contenuti precedenti che accusavano il cosiddetto “sistema Signorini”. E per Corona è scattato il divieto assoluto: niente più video, né diretti né indiretti, che possano ledere l’immagine, la reputazione o la privacy del direttore di Chi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Giudice accoglie ricorso Signorini, stop video CoronaIl giudice del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando a Corona di rimuovere immediatamente da ogni piattaforma online tutti i video contestati.

Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in ondaIl giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa.

Il giudice blocca Corona: stop al video su Signorini. È solo l'inizio

