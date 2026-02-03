La Russia rafforza il fronte nord nuove basi al confine con la Finlandia | così Mosca mette pressione alla Nato

La Russia sta rafforzando le sue posizioni lungo il confine con la Finlandia. Mosca ha aperto nuove basi militari, aumentando così la presenza in quella zona. La mossa sembra mirata a mettere pressione sulla Nato e a dimostrare la propria forza nei confronti degli alleati occidentali.

La Russia accelera il potenziamento della propria presenza militare lungo il confine con la Finlandia, in una mossa che appare sempre più come una strategia deliberata di pressione nei confronti della Nato. La costruzione di nuove infrastrutture e la riattivazione di installazioni dismesse in epoca sovietica indicano un chiaro cambio di postura militare sul fronte settentrionale dell'Alleanza Atlantica. La Russia rafforza il fronte nord Secondo immagini satellitari pubblicate dall'emittente nazionale finlandese Yle, tra il giugno 2024 e l'ottobre 2025 Mosca ha avviato importanti lavori presso la base militare di Rybka, a Petrozavodsk, nella Repubblica di Carelia, a circa 175 chilometri dal confine finlandese.

