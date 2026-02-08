Russia arrestato attentatore del generale russo Mosca | Lyubomir Korba al soldo degli 007 di Kiev complice in Ucraina

La Russia ha arrestato Lyubomir Korba, sospettato di aver partecipato all’attentato contro il generale Vladimir Alekseyev, uno dei responsabili dei servizi segreti di Mosca. Mosca accusa Korba di essere al soldo degli 007 di Kiev e di aver agito come complice in Ucraina. Il governo russo ha confermato l’arresto e ha accusato direttamente il sospettato di aver contribuito all’attacco che ha scosso le autorità di Mosca.

È stato arrestato Lyubomir Korba, l'uomo accusato per l'attentato al generale dei servizi segreti militari di Mosca Vladimir Alekseyev, avvenuto nel cuore della capitale russa. Alekseyev, secondo la ricostruzone del Cremlino, era stato raggiunto alla schiena da diversi colpi di arma da fuoco sulle scale del suo appartamento: l'esecutore, che era stato avvistato dai vicini e inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza, si era subito dato alla fuga. Gli apparati di sicurezza russi ora accusano Kiev. Korba, afferma il Comitato investigativo russo (Sk), sarebbe infatti arrivato a Mosca a fine dicembre «su incarico dei servizi segreti ucraini per commettere un attacco terroristico».

