Stasera si svolge la quarta edizione di CorrixBrescia 2.0, un evento organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica con il patrocinio comunale. Runner e camminatori si ritrovano nei quartieri per gli allenamenti serali, contribuendo a movimentare le zone della città dopo il tramonto. L’iniziativa coinvolge cittadini di diverse età e favorisce momenti di sport e socialità nei rioni.

Doppio appuntamento con CorrixBrescia 2.0. Al via oggi la quarta edizione dell’iniziativa curata dall’associazione sportiva dilettantistica CorrixBrescia con il patrocinio del Comune. Oltre ai consueti incontri del giovedì con la corsa in centro storico, per otto martedì consecutivi fino al 26 maggio dalle 19 alle 20 runner e camminatori potranno allenarsi e divertirsi al campo di atletica del Cesare Abba, con ingresso da via Tirandi. Grazie alla disponibilità del Centro universitario studentesco, potranno utilizzare sia la pista di atletica sia il percorso ad anello di un chilometro. L’ingresso è riservato a chi è già tesserato CorrixBrescia: le iscrizioni saranno aperte fino al 21 maggio al prezzo ridotto di 18 euro e potranno essere presentate utilizzando il link www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Runner e camminatori con i loro allenamenti vivacizzano i rioni di sera

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