Allenamenti Milan ieri a parte Saelemaekers e Pulisic | le loro condizioni in vista di Pisa

9 feb 2026

I giocatori del Milan Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic non hanno partecipato alla partita contro il Bologna a causa di problemi fisici. I due si sono allenati a parte ieri a Milanello, aspettando di recuperare in vista della prossima sfida contro Pisa. La loro presenza resta in dubbio, ma il club spera di riaverli in forma al più presto.

Il Milan non ha giocato nell'ultimo weekend di Serie A (la partita interna contro il Como si recupererà mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45) e, pertanto, il tecnico Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori. Alcuni di loro, però, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, hanno comunque lavorato nel centro sportivo rossonero di Milanello per cercare di smaltire infortuni e acciacchi di vario tipo. Tra questi, Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic, Rafael Leao e Niclas Füllkrug. Per il quotidiano torinese, il belga è il giocatore che preoccupa di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

