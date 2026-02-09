Allenamenti Milan ieri a parte Saelemaekers e Pulisic | le loro condizioni in vista di Pisa

I giocatori del Milan Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic non hanno partecipato alla partita contro il Bologna a causa di problemi fisici. I due si sono allenati a parte ieri a Milanello, aspettando di recuperare in vista della prossima sfida contro Pisa. La loro presenza resta in dubbio, ma il club spera di riaverli in forma al più presto.

Il Milan non ha giocato nell'ultimo weekend di Serie A (la partita interna contro il Como si recupererà mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45) e, pertanto, il tecnico Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori. Alcuni di loro, però, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, hanno comunque lavorato nel centro sportivo rossonero di Milanello per cercare di smaltire infortuni e acciacchi di vario tipo. Tra questi, Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic, Rafael Leao e Niclas Füllkrug. Per il quotidiano torinese, il belga è il giocatore che preoccupa di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: Allegri punta a tre recuperi per il PisaDopo i tre giorni di riposo concessi da Max Allegri, oggi pomeriggio il Milan si ritrova a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Pisa in programma venerdì ... milannews.it

Clamoroso Mateta, Juve e Milan hanno scansato un fosso: rischia fino a 4 mesi di stop!A Londra la nuova visita di controllo del dottor Mazzoni ha convinto i rossoneri a rinunciare: una situazione simile a quella avvenuta ad agosto con Boniface ... tuttosport.com

Allenamenti @acmilan, ieri la ripresa: @RafaeLeao7 in gruppo. La sensazione per la trasferta di Pisa - #PisaMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com

Si chiude oggi il lavoro sul campo con Milan Mandaric. Il Campus Around the Ball continua fino all’11 febbraio, tra allenamenti, partite e momenti di sport condiviso con Unibasket e il Lanciano FC. Esperienze che restano. #AroundTheBall #UnibasketLanciano facebook