Rugby Challenge Cup | ecco le avversarie di Benetton e Zebre ai quarti di finale
La stagione di rugby si avvicina ai quarti di finale della Challenge Cup, con le squadre italiane impegnate contro avversarie provenienti da diverse nazioni. Le compagini di Benetton e Zebre si preparano a sfidare le loro rivali in incontri che si giocano su campi europei. Gli incontri rappresentano una tappa importante nel percorso delle squadre italiane, che cercano di proseguire nel torneo e di conquistare un posto tra le migliori otto.
La primavera europea del rugby si accende di riflessi dorati e promesse inattese: la Challenge Cup entra nella sua fase più elegante, quella dei quarti di finale, e lo fa con una trama che profuma di storia. Per la prima volta, infatti, le due anime ovali d’Italia — Benetton Treviso e Zebre Parma — si ritrovano entrambe tra le migliori otto del torneo. Un doppio approdo che non è soltanto statistica, ma il segnale di una maturazione profonda, costruita tra sacrificio e visione, capace ora di riflettersi su un palcoscenico continentale. Il tabellone si apre come un ventaglio di sfide affascinanti: venerdì sera sarà il turno di Ulster Rugby contro Stade Rochelais, un incrocio di fisicità e ambizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Rugby, Challenge Cup: Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finaleIl calendario segna le date, ma è l’atmosfera a raccontare davvero l’inizio della fase più affascinante della Challenge Cup.
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Scattati i playoff per un posto in Challenge Cup: giovedì 9 aprile Gara 2 - facebook.com facebook
Bel weekend per il rugby italiano, con Benetton e Zebre entrambe qualificate ai quarti di Challenge Cup Se a Treviso Marin e Menoncello hanno dimostrato di essere di un altro livello, a Parma gli omologhi Zanon e Bertaccini hanno confermato di essere in un x.com