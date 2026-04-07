La stagione di rugby si avvicina ai quarti di finale della Challenge Cup, con le squadre italiane impegnate contro avversarie provenienti da diverse nazioni. Le compagini di Benetton e Zebre si preparano a sfidare le loro rivali in incontri che si giocano su campi europei. Gli incontri rappresentano una tappa importante nel percorso delle squadre italiane, che cercano di proseguire nel torneo e di conquistare un posto tra le migliori otto.

La primavera europea del rugby si accende di riflessi dorati e promesse inattese: la Challenge Cup entra nella sua fase più elegante, quella dei quarti di finale, e lo fa con una trama che profuma di storia. Per la prima volta, infatti, le due anime ovali d’Italia — Benetton Treviso e Zebre Parma — si ritrovano entrambe tra le migliori otto del torneo. Un doppio approdo che non è soltanto statistica, ma il segnale di una maturazione profonda, costruita tra sacrificio e visione, capace ora di riflettersi su un palcoscenico continentale. Il tabellone si apre come un ventaglio di sfide affascinanti: venerdì sera sarà il turno di Ulster Rugby contro Stade Rochelais, un incrocio di fisicità e ambizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: ecco le avversarie di Benetton e Zebre ai quarti di finale

Rugby, Challenge Cup: Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finaleIl calendario segna le date, ma è l’atmosfera a raccontare davvero l’inizio della fase più affascinante della Challenge Cup.

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Scattati i playoff per un posto in Challenge Cup: giovedì 9 aprile Gara 2 - facebook.com facebook

Bel weekend per il rugby italiano, con Benetton e Zebre entrambe qualificate ai quarti di Challenge Cup Se a Treviso Marin e Menoncello hanno dimostrato di essere di un altro livello, a Parma gli omologhi Zanon e Bertaccini hanno confermato di essere in un x.com