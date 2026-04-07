Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di rubare circa 32 chili di germogli di bambù in un’azienda agricola nella provincia di Pisa. I ladri, un uomo e una donna stranieri, sono stati fermati dalla polizia poco dopo aver messo in atto il furto e hanno tentato di fuggire. L’intervento ha impedito il furto e ha portato all’arresto dei due sospetti.

Vicopisano (Pisa), 7 aprile 2026 – Singolare furto sventato in provincia di Pisa, a Vicopisano: due ladri, un uomo e una donna stranieri, hanno rubato circa 32 chili di germogli di bambù. Il proprietario del fondo agricolo se n’è accorto e ha seguito i due mantenendosi in contatto con i carabinieri. I militari appena hanno visto l'auto dei sospettati sono riusciti a bloccarli in totale sicurezza e a recuperare interamente la refurtiva. E’ stata determinante la prontezza del titolare del fondo agricolo che, accortosi del furto, ha seguito a distanza i due stranieri che dopo la convalida dell'arresto sono stati rimessi in libertà. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubano 32 chili di germogli di bambù e fuggono. Arrestati

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