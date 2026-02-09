Ruba cosmetici e spintona il vigilante per fuggire | 50enne arrestata dai carabinieri per rapina

Una donna di 50 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Parma dopo aver rapinato un negozio di cosmetici. La donna ha rubato i prodotti e, nel tentativo di fuggire, ha spintonato il vigilante che cercava di fermarla. I militari sono intervenuti subito e l’hanno fermata poco dopo. Ora si trova in cella in attesa di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato una 50enne italiana che, al termine dei necessari accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuta la presunta responsabile di una rapina perpetrata ai danni di un noto esercizio commerciale della.

