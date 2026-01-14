Ruba una bici e poi in un supermercato arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni di Taranto è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di banconote false. L’arresto è avvenuto dopo aver commesso un furto di bicicletta e tentato di svaligiare un supermercato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura, assicurandolo alla giustizia.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne pregiudicato tarantino ritenuto presunto responsabile dei reati di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di banconota falsa. Il personale delle Squadra Volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, è stato allertato per un furto di una bicicletta compiuto pochi istanti prima in Corso Italia. I poliziotti hanno ben presto individuato il presunto autore del furto il quale nel frattempo aveva abbandonato la bicicletta per strada a causa del pronto intervento del proprietario ed aveva presumibilmente compiuto un furto all'interno di un supermercato.

