Ruba 5mila euro di attrezzi batterie e materiali da un cantiere a Pasquetta | denunciato

Durante la giornata di Pasquetta, un uomo è stato denunciato dopo aver sottratto circa 5.000 euro di attrezzi, batterie e materiali da un cantiere situato presso un istituto superiore nella zona di Monza. L’individuo ha approfittato dell’assenza dei lavoratori, che non erano presenti al momento del furto, per depredare la maggior parte delle attrezzature presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni e hanno avviato le indagini.

Ha approfittato del fatto che a Pasquetta i lavoratori non fossero presenti al cantiere all’istituto superiore Achille Mapelli di Monza per depredarlo della maggior parte dell’attrezzatura. Ma una segnalazione di un cittadino ha fatto sì che il suo furto, ben 5mila euro di materiali, finisse con l’arresto da parte della polizia di Monza. L’uomo, durante il pomeriggio di Pasquetta è entrato all’interno del cantiere dell’edificio scolastico e, una volta dentro, ha preso di ogni: trapani, frullini, batterie, tenaglie e chi più ne ha, più ne metta. Gli agenti della questura di Monza e Brianza, allertati da una segnalazione, sono quindi arrivati sul posto e sono riusciti a risalire al sospettato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Monza, ruba attrezzi da cantiere per 5.000 euro: denunciatoMonza, 7 aprile 2026 – Ha fatto incetta di attrezzatura da cantiere, poi ha fatto ritorno a casa venendo però identificato a stretto giro di posta.

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