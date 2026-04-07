Un uomo è stato denunciato a Monza dopo aver rubato attrezzi da cantiere per un valore di circa 5.000 euro. Dopo aver preso l'attrezzatura, è tornato a casa, ma è stato individuato e identificato poco tempo dopo. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell'individuo alle autorità competenti. La merce rubata comprende vari strumenti da lavoro, e la polizia ha avviato le indagini per ricostruire le modalità del furto.

Monza, 7 aprile 2026 – Ha fatto incetta di attrezzatura da cantiere, poi ha fatto ritorno a casa venendo però identificato a stretto giro di posta. L’allarme è scattato quando alcuni testimoni hanno segnalato un’incursione all’interno di un cantiere nell’istituto superiore Achille Mapelli di Monza. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno subito avviato gli accertamenti, risalendo all’identità del sospettato. Il controllo. Gli operatori, a quel punto, hanno raggiunto l’abitazione dove risiede l’uomo. Nella sua auto, parcheggiata nelle vicinanze, è stata recuperata l’attrezzatura da cantiere sparita poco prima nell’istituto scolastico: utensili professionali ed elettrici, batterie e materiale vario, per un valore economico complessivo stimato in circa 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, ruba attrezzi da cantiere per 5.000 euro: denunciato

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