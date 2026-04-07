Ruba 5mila euro di attrezzature batterie e materiali da un cantiere a Pasquetta | denunciato

Durante il giorno di Pasquetta, un uomo è stato denunciato dopo aver sottratto circa 5.000 euro di attrezzature, batterie e materiali da un cantiere situato in un istituto superiore di Monza. Approfittando dell’assenza dei lavoratori, che non erano presenti al momento del furto, ha preso di mira il sito e portato via gran parte dell’attrezzatura. La polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare il responsabile.

Ha approfittato del fatto che a Pasquetta i lavoratori non fossero presenti al cantiere all’istituto superiore Achille Mapelli di Monza per depredarlo della maggior parte dell’attrezzatura. Ma una segnalazione di un cittadino ha fatto sì che il suo furto, ben 5mila euro di materiali, finisse con l’arresto da parte della polizia di Monza. L’uomo, durante il pomeriggio di Pasquetta è entrato all’interno del cantiere dell’edificio scolastico e, una volta dentro, ha preso di ogni: trapani, frullini, batterie, tenaglie e chi più ne ha, più ne metta. Gli agenti della questura di Monza e Brianza, allertati da una segnalazione, sono quindi arrivati sul posto e sono riusciti a risalire al sospettato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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