Ruba una collana da mille euro in discoteca | denunciato

Un episodio di furto si è verificato a Porto Recanati, dove un giovane ha subito il furto della collana d’oro del valore di circa 1000 euro mentre si trovava in discoteca. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile e procedere con eventuali provvedimenti.

Porto Recanati, 21 gennaio 2026 – Sfila dal collo di un giovane la collana d’oro del valore di circa 1000 euro mentre è in discoteca. Ma il malcapitato se ne accorge e il malvivente viene fermato grazie ad alcuni testimoni e agli addetti alla sicurezza, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. A finire nei guai, un 29enne campano. I Carabinieri della Stazione di Porto Recanati, domenica notte, hanno denunciato in stato di libertà alla procura un giovane di 29 anni, residente nella provincia di Napoli, già noto alle forze di polizia, per furto con strappo, perpetrato ai danni di un giovane all’interno di una discoteca del luogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

