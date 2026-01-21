Parete controlli in un cantiere | ponteggio irregolare scattano sanzioni per oltre 5mila euro

Nella mattinata del 21 gennaio 2026, a Parete, i Carabinieri, l’Ispettorato del Lavoro e i funzionari territoriali hanno condotto controlli su un cantiere edile. Durante l’ispezione, è stato riscontrato un ponteggio irregolare, che ha portato a sanzioni per oltre 5.000 euro. L’intervento ha sottolineato l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Controlli questa mattina, 21 gennaio 2026, in un cantiere edile di via della Repubblica a Parete. I Carabinieri della Stazione locale, insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta e ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato un’ispezione mirata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso delle verifiche è stata controllata una ditta attiva nel settore dei servizi e dell’edilizia. Identificati quattro lavoratori, risultati tutti regolarmente assunti. Le criticità sono emerse sugli aspetti legati alla sicurezza del ponteggio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Parete, controlli in un cantiere: ponteggio irregolare, scattano sanzioni per oltre 5mila euro Leggi anche: Controlli straordinari a Librino, un arresto: scattano sanzioni per oltre 60mila euro Leggi anche: Controlli igienico-sanitari: sequestrati 15 chili di alimenti, sanzioni per 5mila euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Furti a Valgrana, il prefetto avverte: No alle ronde. La replica del comune; Il Parco d’Abruzzo controlla i suoi confini; Decreto Requisiti Minimi 2025: guida e novità; Bocciato all'esame della patente perché ha copiato, giovane perde il controllo. Arrivano ambulanza e polizia: Sempre più casi sociali. Parete, controlli in un cantiere edile: sanzioni e denunciaParete (Caserta) - Il rumore dei lavori si è fermato per qualche ora, questa mattina del 21 gennaio, in un cantiere edile di via della Repubblica, a Parete. pupia.tv PRIVERNO. I Carabinieri e gli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno effettuato un accesso ispettivo in un’azienda agricola nell’ambito dei controlli contro il caporalato. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.