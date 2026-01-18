Nella zona centrale della città, si sono verificati recenti episodi di criminalità, tra cui un furto con spaccata presso una libreria e un tentativo di accesso non autorizzato in un altro locale commerciale. La dinamica degli eventi evidenzia le sfide di sicurezza che affrontano le attività commerciali del centro storico, sottolineando l’importanza di misure preventive e di un’attenzione costante alla tutela dei beni e dei clienti.

Spaccata e furto di vari oggetti in un esercizio commerciale del centro storico, tentativo di "ingresso non autorizzato" in un altro locale. È questo il triste bilancio della notte vignolese tra venerdì e ieri. A rimanere vittima dell’azione criminosa di tre malviventi (chi ha visto le immagini delle telecamere di videosorveglianza ne ha contati appunto tre, dai tratti somatici nordafricani), è stata la libreria La Quercia dell’Elfo, in pieno centro storico, la cui titolare, Stefania Zappi, è anche presidente della Pro Loco "Terre di Ciliegie" di Vignola. Un negozio, peraltro, molto noto e frequentato da tanti cittadini, non solo per l’ampia offerta di libri, ma anche per l’oggettistica, i giochi e le varie iniziative culturali che organizza durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto con spaccata in libreria. Calci alla vetrina di "Gelatiamo"

Leggi anche: Furto con spaccata alla Piattaforma: vetrina in frantumi, rubati soldi e computer

Leggi anche: Furto con spaccata in Oltrarno, infranta la vetrina della Farmacia del Carmine

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ladri in azione in corso Francia: il furto-lampo con spaccata a danno di una libreria - Questa volta i ladri hanno colpito in corso Francia, ma non in piena notte: erano infatti circa le 21. torinotoday.it