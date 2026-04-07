Da Fonseca a Gasp il risultato non cambia | i Friedkin bloccano i rinnovi dei senatori della Roma

Dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro, la proprietà della Roma ha deciso di bloccare i rinnovi contrattuali di alcuni senatori della rosa. La decisione dei Friedkin è stata comunicata nei giorni successivi alla partita, creando tensione tra i dirigenti e i giocatori coinvolti. La scelta arriva in un momento di tensione e di valutazioni strategiche per il futuro della squadra.

La sconfitta contro l'Inter ha fatto infuriare e preoccupare la proprietà americana che ha congelato le operazioni sui contratti dei big della squadra Aria pesante a Trigoria dopo la pesante e sconcertante sconfitta della Roma contro l’Inter. La caduta di San Siro infatti non è stata mandata giù dai Friedkin che stanno valutando decisioni importanti per il futuro della squadra. Fra tutte, quella di bloccare i rinnovi di alcuni senatori del gruppo storico, ancora una volta protagonisti di quella che si sta rivelando l’ennesima stagione fallimentare e anonima a tinte giallorosse. Sette allenatori in otto stagioni. Il risultato? Sesto, al massimo quinto posto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, sbaglia chi critica Gasp. L’anno prossimo i Friedkin gli facciano una squadra da scudettoI risultati - ed è giusto e normale che sia così - segnano spesso il confine tra la grande gioia e una delusione cocente.

Roma, scendono in campo i Friedkin: l'ordine per Gasp e i dirigenti è abbassare i toniMagari oggi si ritroveranno ancora una volta tutti insieme, a cercare di capire come andare avanti nel miglior modo possibile.

Si parla di: Roma, cambiano i tecnici ma non i risultati: da Mourinho a Gasp, il finale è lo stesso; La solita Roma: Gasp al bivio.

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