Roma retroscena Sancho | Gasp voleva vendere Koné per averlo

Durante la passata sessione di mercato, la trattativa per portare Jadon Sancho alla Roma non si è concretizzata. Secondo alcune fonti, il motivo principale sarebbe stato un disaccordo tra l’allenatore e la proprietà sui piani futuri, con il tecnico che avrebbe preferito cedere un suo giocatore per far spazio all’attaccante inglese. Questo episodio rivela i diversi orientamenti tra le parti coinvolte nella gestione del club.

Il calciomercato della Roma si arricchisce di un retroscena esplosivo che riscrive la cronaca della scorsa estate: il mancato approdo di Jadon Sancho a Trigoria fu il risultato di un corto circuito strategico tra Gian Piero Gasperini e la proprietà Friedkin. Mentre l’esterno inglese, oggi all’ Aston Villa, viveva una lunghissima telenovela di mercato, il tecnico piemontese aveva tracciato una via drastica per sbloccare l’affare: il sacrificio di Manu Koné. Gasperini, ossessionato dalla necessità di un’ala offensiva di caratura mondiale, aveva dato il via libera alla cessione del centrocampista francese pur di abbracciare l’ex United, convinto che il sistema di gioco avrebbe tratto maggiori benefici da un top player nel tridente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, retroscena Sancho: Gasp voleva vendere Koné per averlo Roma, Gasp non rinuncia a Cristante-Koné. Soulé e Dybala ancora a parteIl rodaggio è andato oramai in archivio, con la vittoria di domenica scorsa contro la Cremonese. Roma: Koné recupera per Como, gelo Gasp sui tempi di SouléIl caso Manu Koné rientra istantaneamente: l’esclusione del centrocampista francese nel match del Dall’Ara è stata una mossa puramente conservativa... Retroscena di mercato: Gasp aveva dato l'ok alla cessione di Konè per prendere SanchoIl tecnico voleva a tutti i costi l'attaccante inglese, anche a costo di sacrificare un top ... msn.com Roma, dietro le tensioni Gasperini-Massara: da Sancho e Silva a Gud, i nomi della discordiaAll’interno della Roma si respira un clima tutt’altro che disteso. Non è solo una questione di risultati o di campo, ma di equilibri interni messi alla prova da settimane di frizioni sotterranee. Al ... tuttomercatoweb.com