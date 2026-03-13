Roma | Koné recupera per Como gelo Gasp sui tempi di Soulé

A Roma, Manu Koné si è ripreso e torna a disposizione del Como dopo essere stato escluso dalla formazione nel match al Dall’Ara. La decisione di Gian Piero Gasperini di non schierare il centrocampista francese è stata una scelta strettamente legata a motivi di gestione della rosa. Nel frattempo, l’allenatore del team ospite ha espresso un certo scetticismo sui tempi di recupero di Soulé.

Il caso Manu Koné rientra istantaneamente: l’esclusione del centrocampista francese nel match del Dall’Ara è stata una mossa puramente conservativa decisa da Gian Piero Gasperini. Dopo un lieve fastidio alla coscia avvertito nel post-rifinitura, il tecnico ha preferito non sollecitare il muscolo per evitare lesioni, preservando il giocatore per il tour de force che vedrà la Roma impegnata prima a Como e poi nel ritorno europeo. Il segnale più rassicurante è arrivato dal riscaldamento pre-partita, dove Koné ha partecipato attivamente ai palleggi con le riserve, confermando un quadro clinico privo di lesioni: la sua presenza al Sinigaglia domenica è considerata certa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

