Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Lucca mentre tentava di fuggire all’estero dopo aver aggredito la compagna, rapinato e sottratto l’auto. La vicenda si è verificata ieri mattina e si è conclusa con il suo accompagnamento in carcere. La donna coinvolta ha riportato lesioni e danni alla vettura, mentre le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato il sospettato prima della partenza.

LUCCA – Si è conclusa con l’apertura delle porte del carcere la mattinata di terrore vissuta ieri da una giovane donna lucchese. I Carabinieri, al termine di un intervento rapido e coordinato, hanno sottoposto a fermo un 21enne disoccupato e pluripregiudicato, di origini albanesi. Le accuse a suo carico sono pesanti: maltrattamenti contro familiari o conviventi, rapina e furto. L’aggressione in auto e la rapina. L’incubo ha avuto inizio intorno alle 06:30 lungo via Pesciatina. La coppia si trovava a bordo dell’auto guidata dalla donna, quando un banale diverbio verbale è degenerato nella violenza fisica. Il 21enne, seduto sul sedile del passeggero, ha sferrato un pugno al volto della compagna. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pugno alla compagna, rapina e furto dell’auto: 21enne bloccato a Lucca mentre tenta la fuga all’estero

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"E' un pugno nell'occhio, come lo sono altre piccole piazzole lungo via D'Afflitto". #ArianoIrpino - facebook.com facebook

Delmastreide. Voleva essere ricordato per il pugno duro, lo sarà per le (troppe) corbellerie x.com