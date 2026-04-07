A Roma, si ripete una scena già vista: la squadra si trova sempre al sesto posto e fatica a superare i 55 punti in classifica. Dopo otto stagioni consecutive con questa posizione, il dato diventa un elemento fisso, che si ripresenta di stagione in stagione senza cambiamenti evidenti. La situazione è ormai consolidata e si ripropone come un vero e proprio

Un inizio è un inizio, due sono una coincidenza, ma otto stagioni identiche rappresentano una sentenza. Dal 2018 ad oggi, la Roma sembra prigioniera di un loop temporale: grandi notti europee, da Tirana alle semifinali con De Rossi, contrapposte ad un rendimento mediocre del campionato. Nelle ultime otto annate alla 31esima giornata, i giallorossi sono sempre rimasti confinati nel limbo tra i 51 e i 56 punti. Una ”tassa fissa” che ha condannato nove diversi allenatori allo spettro del sesto posto, fallendo persino l’occasione d’oro del quinto slot Champions nel 2024. L’ultima chiamata per Gasperini. Ad oggi la storia si ripete: 54 punti e il peso del KO contro l’Inter, Gasperini ha ereditato una squadra tecnicamente valida ma psicologicamente frenata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la maledizione del sesto posto: il ”muro” dei 55 punti

Europa League, la doppietta di un super Pisilli porta la Roma al sesto posto con 15 puntiRoma - Stoccarda 2-0 Marcatori: 40'pt e 48'st Pisilli Roma (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6, Ziolkowski 6 (15'st Ndicka 6.

Pallavolo femminile. Timenet, sesto posto e 23 punti. I prossimi match sono favorevoliLa Timenet Empoli ha concluso il girone di andata al sesto posto in classifica, con 23 punti, frutto di otto vittorie e cinque sconfitte.

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Torna a Roma il più grande evento di economia e finanza per i giovani in Italia: lo Starting Finance Investment Meeting! Il 10 aprile torna lo SFIM, l’appuntamento gratuito dedicato a investimenti, carriere in finanza e imprenditoria. Una giornata per formarsi in a - facebook.com facebook

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