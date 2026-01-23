Europa League la doppietta di un super Pisilli porta la Roma al sesto posto con 15 punti
La Roma si impone sulla Stoccarda con una vittoria per 2-0, grazie alla doppietta di Pisilli. Con questo risultato, i giallorossi salgono al sesto posto in classifica nell’Europa League, accumulando 15 punti. La partita si svolge tra il primo e il secondo tempo, evidenziando una prestazione solida della squadra romana, che continua a mantenere un buon andamento nel torneo.
Roma - Stoccarda 2-0 Marcatori: 40'pt e 48'st Pisilli Roma (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6, Ziolkowski 6 (15'st Ndicka 6.5), Ghilardi 6.5; Rensch 6, Koné 6 (15'st Cristante 6), Pisilli 7, Tsimikas 5.5 (27'st Wesley 6); Soulé 6.5 (39'st Mancini sv), Pellegrini 6.5 (27'st Dybala 6.5); Ferguson 5.5. In panchina: De Marzi, Gollini, Lulli, Morucci. Allenatore: Gasperini 6. Stoccarda (4-2-3-1): Nubel 6; Assignon 6 (37'st Vagnoman sv), Jeltsch 5.5, Chabot 5.5, Hendriks 5; Karazor 6, Andres 5.5 (37'st Spalt sv); Leweling 6, Fuhrich 6 (25'st Demirovic 5.5), Mittelstadt 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
