La Timenet Empoli chiude il girone di andata al sesto posto con 23 punti. La squadra ha vinto otto partite e perso cinque. Ora si prepara ai prossimi incontri, che sembrano favorirli.

La Timenet Empoli ha concluso il girone di andata al sesto posto in classifica, con 23 punti, frutto di otto vittorie e cinque sconfitte. In classifica le giallonere hanno due squadre che le precedono a 24 punti e due squadre a 26 punti. Il gruppo ha giocato sei partite in casa con quattro vittorie. Nel girone di ritorno quindi giocherà sette partite in casa, delle quali quattro contro squadre che la precedono in classifica: Florenzo, Cecina, Lucca e Prato. Quindi un calendario tutto sommato favorevole per le empolesi che può autorizzare sogni di play off. Il momento migliore del girone di andata è stato alla undicesima giornata, dopo la straripante vittoria casalinga contro la Rinascita Firenze quando le giallonere si sono ritrovare al quarto posto in classifica a soli due punti dai play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo femminile. Timenet, sesto posto e 23 punti. I prossimi match sono favorevoli

