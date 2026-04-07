Roma si trova in attesa di aggiornamenti dopo che Gianluca Mancini, autore del gol del pareggio 1-1, ha subito un infortunio durante la partita. Dopo aver segnato, il difensore ha manifestato dolore e si è accasciato a terra, richiedendo l’intervento dei medici. La squadra sta monitorando le sue condizioni in vista delle prossime sfide. La situazione ha generato preoccupazione tra i tifosi e lo staff.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO, ITALIA – 5 APRILE 2026: Durante la sua emozionante prestazione nella partita di Serie A contro l’Inter, Gianluca Mancini dell’AS Roma ha segnato il primo gol della squadra. L’incontro si è svolto allo stadio Giuseppe Meazza, dove la tensione era palpabile fin dai primi istanti. In un colpo di scena, dopo la sua esultanza, Mancini ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio che ha lasciato i tifosi in apprensione. Dopo soli 60 secondi dall’inizio, l’Inter ha preso il vantaggio grazie a un gol di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roma in ansia per infortunio di Mancini dopo il gol del pareggio 1-1.

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La gatta Rosi, trovata il 23 marzo scorso nel parco di Tor Tre Teste (Roma) in gravi condizioni dovute a violenze subite “nell’area dei genitali”, oggi “è fuori pericolo” e mangia finalmente da sola: https://fanpa.ge/7jmr0 - facebook.com facebook

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